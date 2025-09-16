Karabük'te İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Karabük'te İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TOKİ Cevizkent Bahaddin Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, eğitim camiası olarak enerjilerinin hiç bitmeyeceğini, tükenmeyeceğini, 24 saat şehrin evlatları için koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Çocukların sesini çok özlediklerini belirten Yavuz, "Tekrar yuvalarınıza hoş geldiniz. 3 bin 700'e yakın öğretmen ve milli eğitim çalışanlarımız sizleri çok özledi. Sizler sokaklarımızın, caddelerimizin, çarşının ve pazarın çiçeğisiniz, gülüsünüz. Oradaki güzel seslersiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Yaz boyunca daha iyi eğitim ortamlarında eğitim almanız için 24 saat çalıştık. İnşallah okullarımızın hem fiziki hem de eğitim altyapısını sizlere hazır hale getirebilmişizdir." dedi.

Yavuz, bu senenin ilk dersinin "Yeşil Vatanımız" olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepinizin çok iyi bildiği yüzde 74'lük orman varlığıyla Türkiye'de birinci sırada olan ilimizde maalesef bu yazın kurak geçmesi nedeniyle ve sıcaklıkların aşırı yüksek olması nedeniyle yeşil vatanımızda kayıplar yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ettik. Sadece orman yangınlarıyla mücadele etmedik. Maalesef ormanlarımızdaki bizlere emanet olan canlarımızı, sessiz sakinlerimizi içimiz kan ağlaya ağlaya kaybettik. O açıdan bu yılın ilk dersinin yeşil vatanı korumak olduğunu gerçekten çok anlamlı buluyorum. Biz bu vatanı her şeyiyle, yeşil vatanımızla, mavi vatanımızla, toprağımızla, üstümüzde dalgalanan bayrağımızla siz evlatlarımıza emanet ediyoruz. Hep birlikte sahip çıkacağız, hep birlikte koruyacağız."

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da 197 okulda, 3 bin 778 öğretmen ve eğitim çalışanıyla, örgün ve yaygın eğitimle yaklaşık 37 bin öğrenciyi yeniden sınıflarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından çeşitli halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Daha sonra sınıfları gezen Vali Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere fidan ve kitap dağıttı.