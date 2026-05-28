Safranbolu'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 4 Yaralı

Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da kazayı görüp yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

E.Ç. idaresindeki 34 NIG 636 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Karaevli Kavşağı'nda M.B. yönetimindeki 37 SE 899 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.B. ile yanındaki N.B, H.B. ve M.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü M.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, partisinin Eflani bayramlaşmasından dönerken kazayı gören AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, aracından inerek yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
