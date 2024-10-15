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Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Karabük-Safranbolu kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük- Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda E.K. idaresindeki 06 CDJ 590 plakalı otomobil, Z.D. yönetimindeki 16 NDK 12 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden E.K. ile yanındaki E.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

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