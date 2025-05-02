Karabük'te İki Ayı ve Domuz Sürüsü Görüntülendi
Karabük'te araçtaki kişiler, yola çıkan iki ayı ile karşılaştı. Ayılar, aracın önünde bir süre koşarak kaçarken, Safranbolu'da ise dört domuz görüntülendi.
Karabük'te iki ayı ve domuz sürüsü görüntülendi
KARABÜK - Karabük'te iki ayı ile dört domuz cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Başköy köyü istikametinde ilerleyen araçtakiler, yola çıkan iki ayıyla karşılaştı. Ayılar, aracın önünde bir süre koşarak kaçmaya çalıştı.
Daha sonra yol kenarındaki yamaca tırmanan ayılar, karanlıkta gözden kayboldu.
Öte yandan Safranbolu ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesine inen 4 domuz cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - Güncel