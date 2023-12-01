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Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

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Karabük'te Hürriyet ve 100. Yıl Mahallelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen bir kurusıkı tabanca ve 2 bilezik ele geçirildi.

Karabük'te, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet ve 100. Yıl Mahallelerinde ikametten hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameraları kayıtlarından yola çıkan ekipler, A.K. ve M.H'yi ikametlerinde gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu tespit edilen kurusıkı tabanca ve 2 bilezik ele geçirildi.

"Hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi 24 suçtan kaydı bulunan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hürriyet Karabük Tutuklama Güvenlik Hırsızlık Adliye Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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