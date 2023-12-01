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Karabük'te Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

1 Aralık 2023 21:25 Son Güncelleme: 21:26 Abone Ol

Karabük'te Hürriyet ve 100. Yıl Mahallelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen bir kurusıkı tabanca ve 2 bilezik ele geçirildi.