Karabük'te Heyelan Sebebiyle Bir Köy Yolunda Ulaşım Kesildi

Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şenler köyüne ulaşım, alternatif olarak Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.