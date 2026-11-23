Karabük'te heyelan nedeniyle yola toprak döküldü, güzergahta güvenlik şeridi çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'te 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde birkaç gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi. Kayan toprağın Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'ndeki yola dökülmesi üzerine ekip güzergahın bir bölümüne güvenlik şeridi çekti.
Karabük'te birkaç gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alanda heyelan oluştu. Kayan toprağın bir bölümü Üniversite Mahallesi Kamil Güleç Caddesi'ndeki yola döküldü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güzergahın bir bölümüne güvenlik şeridi çekti.
Heyelanın bölgede bulunan bir apartmanın temelinde risk oluşturmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA