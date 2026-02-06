Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı
Karabük'ün Şenler köyü yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Valilik, alternatif ulaşım güzergahı olarak Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi yolunu önerdi.
Karabük'te heyelan nedeniyle bir köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Şenler köyünün yolu, Salmanlar köyü yol ayrımından itibaren heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Şenler köyüne ulaşım, alternatif olarak Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.
Vatandaşların ulaşım sırasında dikkatli olmaları ve yönlendirmelere uymaları istendi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel