Haberler

Eflani'de taksi-hafif ticari araç çarpışması: 4 yaralı

Eflani'de taksi-hafif ticari araç çarpışması: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 78 T 7507 plakalı taksi ile İ.K. yönetimindeki 34 ZR 8299 plakalı hafif ticari araç, Eflani-Pınarbaşı yol ayrımında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile taksideki A.B. ve E.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muammer Ziya Cebecioğlu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci döverek öldürdü! O anları kaydedip paylaştılar

Göçmen çetesi 17 yaşındaki genci pusuya düşürüp vahşice öldürdü
Geceye damga vuran kare! Herkes Nedved'in o halini konuşuyor

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle turuncu alarm verildi

Korkulan oldu! Tehlike büyüyor, 48 vilayette turuncu alarm verildi
3 yıldır kanıtlayamadı! Depremden sağ çıktı ama sistemde hala ölü

Ambulansla kaza yaptı! Ekipler aracın mirasçısını sorunca şaştı kaldı
Kazak devi Türkiye'den banka satın alıyor

Türkiye'deki banka el değiştiriyor! Onayı çıktı, işte yeni patronu
Kerem Galatasaray'ın yıldızına 'Lan gerizekalı' dedi, ortalık karıştı

Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi