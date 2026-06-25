Eflani'de taksi-hafif ticari araç çarpışması: 4 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 78 T 7507 plakalı taksi ile İ.K. yönetimindeki 34 ZR 8299 plakalı hafif ticari araç, Eflani-Pınarbaşı yol ayrımında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile taksideki A.B. ve E.B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.