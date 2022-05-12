Karabük'te FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı - Haberler

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Karabük'te FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Yasin Aldemir - Güncel
Karabük'te FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kadın şüpheli gözaltına alındı.

KARABÜK'te, FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün yeniden öğrenci yapılanmasına başladığını belirledi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucunda, öğrenci yapılanması içerisinde örgütsel faaliyetleri tespit edilen üniversitede öğrenim gören, mezun olup kentte yaşayan eğitim danışmanı, il talebe mesulü ve ev ablası olmak üzere 14 kadın şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Güncel

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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