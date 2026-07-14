Haberler

Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Davutlar köyünde çıkan yangında 2 yaşındaki B.A.K. yaşamını yitirdi. Yangın üç eve sıçrarken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabük'te evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Davutlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde A.Ç'ye (60) ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra N.E'ye ait ev ile S.E'ye ait eve sıçradı.

İhbar üzerine yangın yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, A.Ç'ye ait evde tek başına olan 2 yaşındaki B.A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve AFAD İl Müdürü Mustafa Avcı olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu: 500 gramı 5 milyon dolar

Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü