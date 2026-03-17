Karabük'te müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Eflani ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 70 yaşındaki Hüseyin Aydemir hayatını kaybetti, eşi 65 yaşındaki Azime Aydemir ise yaralandı. Yangının bacadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kavak köyünde Hüseyin Aydemir'e ait (70) iki katlı müstakil evde bacadan kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Azime Aydemir (65) ise yaralandı.

Azime Aydemir, ambulansla Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüseyin Aydemir'in cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
