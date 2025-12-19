Karabük'te Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi'nin ihalesi 15 Ocak'ta yapılacak

Karabük'ün Eskipazar ilçesine yapılması planlanan devlet hastanesinin 15 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ihalenin tamamlanmasının ardından, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 10 gün içinde yer teslimi yapılacak.

Projenin 450 gün içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Eskipazar için önemli adım atıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskipazar'ımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını kalıcı ve güçlü şekilde karşılayacak hastanemizin ihale aşamasına gelmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu yatırım yalnızca bina değil, insanımıza verilen değerin, güçlü devlet anlayışımızın ve eser siyasetimizin açık göstergesidir. Hemşehrilerimizin daha nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetine kavuşması için sürecin her aşamasını yakından takip etmeye devam edeceğiz."

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da hastane yatırımının Eskipazar'ın geleceğine yapılan stratejik hamle olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Eskipazar'ımız için verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Hastanemiz tamamlandığında vatandaşlarımız sağlık hizmetlerine ilçe merkezinde modern ve donanımlı ortamda ulaşma imkanına kavuşacak. Bu önemli yatırımın Eskipazar'ımıza ve Karabük'ümüze hayırlı olmasını diliyorum."

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da hastanenin, ilçe için uzun süredir ihtiyaç duyulan önemli yatırım olduğunu belirterek, "Teşkilat olarak bu sürecin her aşamasını yakından takip ettik. İhale tarihinin netleşmesiyle Eskipazar'ımız sağlık alanında güçlü kazanım elde edecektir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.