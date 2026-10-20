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Karabük'te erkek, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışmada bıçakla ağır yaralandı

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Karabük'te erkek, iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışmada bıçakla ağır yaralandı
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Karabük'te 38 yaşındaki erkek, iddiaya göre kıskançlık tartışması sırasında kız arkadaşı tarafından ekmek bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi, 31 yaşındaki kadın şüpheli gözaltına alındı.

KARABÜK'te Fuat G. (38), tartıştığı kız arkadaşı Gözde T. (31) tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde T. ile erkek arkadaşı Fuat G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözde T., iddiaya göre mutfaktan aldığı iki ekmek bıçağıyla Fuat G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fuat G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fuat G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Şüpheli Gözde T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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