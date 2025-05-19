Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 06 FV 9439 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen M.İ. yönetimindeki 78 ABJ 554 plakalı minibüse çarptı.

Kazada minibüsteki yolcu Ö.K. ile otomobildeki İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü A.Y'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 1,92 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, makas atarak ilerleyen otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması yer alıyor.