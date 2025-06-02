Karabük'te Ehliyetsiz Sürücüye 57 Bin Lira Ceza

Karabük'te Ehliyetsiz Sürücüye 57 Bin Lira Ceza
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Karabük'te uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüyü trafik polisi durdurdu. Sürücüye toplam 57 bin 453 lira ceza kesildi.

Karabük'te uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye 57 bin 453 lira ceza kesildi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde yapılan trafik uygulamasında, yoldan geçen cip polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kaçan araç, trafik polisi ekipleri tarafından il merkezinde durduruldu.

Kontrolde, sürücünün alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 57 bin 453 lira ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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