Karabük merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Karabük merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini polis olarak tanıtıp 12 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, geçen yıl kentte kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi, isminin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karıştığı gerekçesiyle toplamda 12 milyon liranın üzerinde dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda suça iştirak ettiği belirlenen 10 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında Karabük, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Bolu ve Bilecik'te eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
