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Karabük'te devrilen tuğla yüklü kamyondaki 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

A.Ç. idaresindeki 78 SE 573 plakalı tuğla, çimento ve kireç yüklü kamyon, Karabük-Ovacık kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada kamyondaki yolcu A.T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te devrilen tuğla yüklü kamyondaki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.Ç. idaresindeki 78 SE 573 plakalı tuğla, çimento ve kireç yüklü kamyon, Karabük-Ovacık kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

Kazada kamyondaki yolcu A.T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Ovacık Karabük Güncel Haberler

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