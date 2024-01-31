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Karabük'te Dere Yatağına Düşen İnek Kurtarıldı

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Karabük'te dere yatağına düşen bir inek, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

KARABÜK'te dere yatağına düşen inek, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Ormanda otlayan inek, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düştü. İneğin kurtarılması için ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. 50 metrelik yamaçtan dere yatağına düşen inek, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından vinç yarımıyla kurtarıldı. İneğin sahibi Naciye Özbek, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Kurtarma çalışmaları sonunda inek sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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