Karabük'te Çöp Dolu Ev Temizlendi

Karabük'te Çöp Dolu Ev Temizlendi
Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine yapılan şikayet sonrası belediye ekipleri evdeki çöpleri temizleyerek evi sahibine teslim etti.

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunuldu.

Eve giden polis, zabıta ve belediye temizlik ekipleri, evin çöplerle dolu olduğunu gördü.

Çöpler nedeniyle evde adım atmakta zorlanan ekipler, atıkları dışarı çıkararak kamyona yükledi.

Ekipler, daha sonra evi temizleyip sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
