Karabük'te bozayı fotokapanla görüntülendi
Karabük'te yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanla bir bozayıyı kaydetti. Görüntülerde ayının ormanda yürüyüp etrafı kokladığı anlar yer alıyor.
Karabük'te bozayı fotokapanla kaydedildi.
Yaban hayatını takip etmek isteyen bir kişi, ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Bölgede görülen bozayı, fotokapanla kayda alındı.
Görüntülerde, bozayının ormanlık alanda yürümesi ve etrafı koklaması yer alıyor.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu