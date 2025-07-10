Karabük'te Beton Mikseri Devrildi: 2 Yaralı
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 25 AEM 974 plakalı beton mikseri, Ihlamur Teras yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki E.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan mazot dökülen yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel