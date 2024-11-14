Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü: O anlar kamerada
Karabük'te bir kişi, güvercin beslemek için çıktığı asma tavanın çökmesi sonucu kendini yerde buldu. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Karabük'te Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir dükkanda akılalmaz bir olay yaşandı. Cam balkon yapım işiyle uğraşan Metin I, iş yerinde ofis olarak kullanılan alanın üzerindeki asma kata güvercin beslemek için çıktı.
TAVAN BİR ANDA ÇÖKTÜ
Ağırlığı kaldıramayan tavan bir süre sonra çöktü. Tavanla beraber alt kata düşen Metin I, şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, asma tavanın çöktüğü ve Metin I'nın masayla dolap arasına düştüğü anlar yer aldı.