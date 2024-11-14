Güvercin beslemek için çıktığı asma tavan çöktü: O anlar kamerada

Karabük'te Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir dükkanda akılalmaz bir olay yaşandı. Cam balkon yapım işiyle uğraşan Metin I, iş yerinde ofis olarak kullanılan alanın üzerindeki asma kata güvercin beslemek için çıktı.

TAVAN BİR ANDA ÇÖKTÜ

Ağırlığı kaldıramayan tavan bir süre sonra çöktü. Tavanla beraber alt kata düşen Metin I, şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, asma tavanın çöktüğü ve Metin I'nın masayla dolap arasına düştüğü anlar yer aldı.