Karabük'te Arazöz Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
Karabük'te orman yangını soğutma çalışmaları sırasında arazözün devrilmesi sonucu sürücü C.A. ve orman işçisi A.K.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te arazözün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Karabük'te merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki orman yangınında soğutma çalışmaları yapıldığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada arazözün şoförü C.A. ile orman işçisi A.K.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel