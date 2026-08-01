Karabük'te aranan 64 kişi yakalandı

Karabük'te düzenlenen asayiş uygulamalarında aranan 64 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye hizmetleri yürütüldü.

Denetim ve kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 25 fişek, 1 çalıntı araç, 1 şase numarası kazınmış çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tutuklanmasına yönelik yakalama kararı bulunan 22 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 42 kişi olmak üzere 64 kişi de yakalandı.

Çalışmalarda, 13 yoklama kaçağı ve bakaya işlem gerçekleştirildi, fuhuş yapmak suçundan 2 kişiye adli işlem uygulandı, 18 kişiye de "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası kesildi.

Öte yandan, denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 49 araca, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında toplam 3 milyon 100 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA