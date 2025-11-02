Karabük'te Apartmanda Yangın: İki Kişi Dumandan Etkilendi
Karabük'ün Bayır Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Karabük'te apartmanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayır Mahalle Plevne Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangın sırasında dumandan etkilenen E.A. ve O.A. ambulansta tedavi edildi.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel