Karabük'te apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Karabük'te bir apartmanın birinci katında çıkan yangında, 5'i çocuk toplam 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Karabük'te 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişi kurtarıldı.

Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki B.Ç'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan 5'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
