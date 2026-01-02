Haberler

Karabük'te cip ile çarpışan ambulanstaki 2 sağlık çalışanı yaralandı
Güncelleme:
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, ambulansla cip çarpıştı. Ambulansta bulunan iki sağlık çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürü, kazanın üzüntü verici olduğunu belirtti.

B.B. idaresindeki 78 AAH 417 plakalı ambulans, Bulak Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 78 AR 299 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulanstaki acil tıp teknisyenleri Ü.B.B. ve B.Ö. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklama yapan İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Eskipazar 2 No'lu acil sağlık hizmetleri istasyonu ekibinin görev sırasında trafik kazası geçirmesinin kendilerini derinden üzdüğünü kaydetti.

Ekip arkadaşlarının genel sağlık durumlarının iyi olmasının en büyük tesellileri olduğunu belirten Kara, "Ambulanstaki değerli mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Rabbim tüm sağlık camiamızı her türlü kazadan ve beladan korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
