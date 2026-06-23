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Karabük'te 25 çocuk için geleneksel sünnet şöleni düzenlendi

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Karabük'te Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen geleneksel şölende 25 çocuk sünnet edildi. Etkinlik kapsamında çocuklar için kına yakıldı, dua edildi, oyunlar oynandı ve bisiklet hediye edildi.

Karabük'te Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen geleneksel şölende 25 çocuk sünnet oldu.

Safranbolu Kazdağlıoğlu Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar ve aileleri, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne gitti. Burada çocuklara kına yakıldı, dua edildi.

Daha sonra Kazdağlıoğlu Meydanı'ndan konvoyla ters ev ziyaret edildi ve Cihanbey at çiftliğine gidildi.

Buradan Kanyon Park Düğün Salonu'na gelen çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı, palyaço eşliğinde eğlendi.

Etkinlik, sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edilmesiyle sona erdi.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, gazetecilere, sünnet şöleninin Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini söyledi.

Şölen kapsamında 25 çocuğun sünnet ettirildiğini belirten Alper, "Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olarak sünnet olan çocuklarımızın ailelerimize, vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı birer evlat olmalarını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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