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Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Fatma Öztekin'e ait 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi, Fatma Öztekin'in sağlık durumu ise iyi.

KARABÜK'te, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Doğlacık köyünde meydana geldi. Fatma Öztekin'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangını fark edip evden çıkan Fatma Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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