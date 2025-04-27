Karabük'te 2 Katlı Evde Yangın Çıktı
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Doğlacık köyünde, Fatma Öztekin'e ait 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Ev kullanılamaz hale geldi, fakat Fatma Öztekin'in sağlık durumu iyi.
KARABÜK'te, 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar ilçesine bağlı Doğlacık köyünde meydana geldi. Fatma Öztekin'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangını fark edip evden çıkan Fatma Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın sonrası 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel