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Karabük'te 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

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Karabük'te hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 29 ayrı suçtan kaydı bulunan bir kişi, hırsızlık ihbarları üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada çeşitli suç aletleri ve değerli eşyalar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Karabük'te hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 29 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı ikametten hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, bıçak, biber gazı, levye, tablet, 2 cep telefonu, 2 kol saati, 2 araç/oto yedek anahtarı ele geçirildi.

Yapılan incelemede, M.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 2 ayrı hırsızlık suçundan aranması ve toplam 29 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

M.K, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, M.K'nin hırsızlık yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, maske ve şapka kullanan şüphelinin ikametlere girdiği anlar yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karabük Tutuklama Güvenlik Ceza Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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