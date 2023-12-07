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Karabük'te 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

7 Aralık 2023 17:37 Son Güncelleme: 17:38 Abone Ol

Karabük'te hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 29 ayrı suçtan kaydı bulunan bir kişi, hırsızlık ihbarları üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada çeşitli suç aletleri ve değerli eşyalar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin hırsızlık anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.