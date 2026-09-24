Karabük'te 15 yaşındaki motosikletli ve araç sahibine 326 bin lira ceza kesildi

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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü ile araç sahibine toplam 326 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kayabaşı Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde plakasız motosiklet bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaştığını fark ederek motosikleti çalıştırıp kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Nene Hatun Caddesi'nde aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan kontrolde 15 yaşındaki İ.Ö. olduğu tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 286 bin lira ceza kesildi.

Araç sahibine de 40 bin lira ceza uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Kaynak: AA