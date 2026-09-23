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Karabük Safranbolu'da anız yangını bahçelere sıçradı, baraka kullanılamaz hale geldi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 15 Temmuz Mahallesi'nde otluk alanda çıkan anız yangını, çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürülen yangında bahçedeki baraka kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan anız yangını, çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. Yangında bahçede bulunan baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangın, çevredeki evlerin bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında bahçede bulunan bir baraka kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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