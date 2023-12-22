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Karabük Merkez Camisi'nin Temeli Atıldı

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Karabük Merkez Camisi'nin temeli, Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle atıldı. Vali Mustafa Yavuz ve diğer protokol üyeleri, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Karabük Merkez Camisi'nin temeli atıldı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen temel atma töreni, mehteran gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, temeli atılan caminin Karabük'e, Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Caminin Karabük'e kazandırılmasında katkısı olan ve olacak herkese şükranlarını sunan Yavuz, "Bu vesileyle, cami inşaatını yürütecek firmaya, caminin yapımında görev alan mimarından nakkaşına, mühendisinden işçisine kadar herkese şahsım ve Karabüklü hemşerilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Yavuz, caminin Karabük'ün 953. camisi olacağını belirterek, "Karabük Merkez Camimiz, inşallah Karabük'ün cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacaktır. Şehrimizin en büyük camisi olacak olan Merkez Camimizi inşallah, hep birlikte bir yıl sonra ibadete açmayı Allah nasip etsin." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da caminin yapımında katkısı olan herkese şükranlarını sundu.

Belediye Başkanı Rafet Vergili ise caminin yapımıyla ilgili Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yönetiminin muazzam bir destek verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokoldekiler butona basarak, 2 bin kişi kapasiteli Karabük Merkez Camisi'nin temelini attı.

Kaynak: AA / Güncel

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