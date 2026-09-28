Karabük Eskipazar'da otomobilinden inen kişi düşerek hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilinden indikten düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mermer Mahallesi Destan Sokak'a arkadaşını almak için 06 BR 6057 plakalı otomobiliyle gelen Recep Tokat, araçtan indikten sonra dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan Tokat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA