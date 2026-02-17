Karabük Cumhuriyet Savcısı Yılmaz, 2025 yılı adli verilerini paylaştı

Karabük Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, 2025 yılına ilişkin adli faaliyet verilerini açıkladı.

Yılmaz, gazetecilere, adalet hizmetlerinin etkinliğinin, yalnızca yargısal süreçlerin yürütülmesiyle değil aynı zamanda hukukun üstünlüğü ilkesinin kararlılıkla uygulanması ve suçun önlenmesine yönelik kurumsal işbirliğiyle mümkün olduğunu söyledi.

UYAP verilerine göre 2025 yılında Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden dosya sayısının 10 bin 853 olduğunu belirten Yılmaz, "Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 1,84 oranında değişim göstermiştir. Yıl içerisinde 11 bin 117 dosya hakkında karar verilmiş olup, temizlenme oranı yüzde 102,43 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler soruşturmaların etkin ve sonuç odaklı yürütüldüğünü göstermektedir." diye konuştu.

Yılmaz, Karabük'te bilişim yoluyla işlenen suçlarda ülke genelindeki artış eğilimine paralel bir seyir gözlemlendiğini aktararak, "Bilişim yoluyla işlenen suçlar konusunda kolluk birimlerimizle koordineli ve kararlı bir mücadele yürütülmektedir. Çocukların ve gençlerin korunması hususu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Suçun önlenmesine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri ve kamu kurumlarıyla işbirliği çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman'ın öncülüğünde ve koordinesinde cumhuriyet savcıları, hakimler ile tüm adliye personelinin hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri çerçevesinde görevlerini özveriyle yerine getirdiğini dile getiren Yılmaz, kamu düzenini bozucu her türlü fiile karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.