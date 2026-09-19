Karabük Belediyesi ve Bakanlık işbirliğiyle yenilenen otobüs terminali törenle açıldı

Karabük Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan şehirlerarası otobüs terminalinin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Terminal önünde gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, projenin Karabük Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirildiğini söyledi.

Otobüs terminalinin kentin vitrini olduğunu belirten Şahin, "Terminali askerimiz, polisimiz, memurlarımız, şehrimize gelen turistler, iş insanları ve uluslararası öğrencilerimiz kullanıyor. Dolayısıyla buranın ihtiyaca cevap verecek şekle gelmesi zaruretti. Modern hale getirilmesi icap ediyordu. Belediyemiz ve Bakanlığımızın işbirliğiyle bu hale gelmiş oldu. Buna benzer hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da Safranbolu, Eskipazar ve Yenice gibi ilçeleriyle Karabük'ün bir turizm kenti olduğunu dile getirdi.

Kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun terminali kullandığını aktaran Keskinkılıç, "Onların ilk karşılaştığı yer de bu terminal binası oluyor. Buranın güzelleşmesi ve modernleşmesi, şehrimizin ne kadar güzel olduğunun da ilk göstergesidir. Karabük'te bir değişim ve gelişim görüyoruz. Bir taraftan binalarımız, yollarımız ve caddelerimiz yenilenirken diğer taraftan güçlü altyapı oluşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise yenilenen terminal binasını ve hizmet birimlerini kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Çetinkaya, "Bir işi yapmak değil, o işe sahip çıkmak ve bakımını üstlenerek daha üst seviyeye taşımak esastır. Geçmişte bu şehre eser kazandırmış büyüklerimizin eserlerine sahip çıkacak, kamu malını koruyup kollayacağız." dedi.

Dua edilmesi ve kurdele kesilmesiyle ardından terminal binasının resmi açılışı yapıldı.

Açılış törenine, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Kılıç, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA