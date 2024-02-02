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Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

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Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü. Vergili, esnaf ve çalışanlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Vergili, Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret ederek, esnaf ile sohbet etti, isteklerini dinledi.

Kentte aile olduklarını belirten Vergili, "Kimisi beni evladı, kimisi ağabeyi ya da arkadaşı gibi görüyor. Bu sevgiye layık olabilmek ve sorunları çözebilmek adına mesai arkadaşlarımla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mahallelerimizdeki Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasından sonra esnaf kardeşlerimizin de iş yerlerine ziyaretler yaparak, çaylarını içip sorunlarını dinliyoruz. Ziyaretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Daha sonra cuma pazarı esnafını da hayırlı işler temennisinde bulunan Vergili, pazarcılarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Vergili son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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