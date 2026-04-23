Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, 23 Nisan dolayısıyla öğrencileri ağırladı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri makamında misafir etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, Şehit Metin Arslan İlkokulu öğrencileri Sadık Efe Bal, Elvin Deren Demirsoy, Ece Aslan ve Ömer Karakavuz ile Atatürk KAMER Kreşi'nden gelen öğrencileri belediyede ağırladı.

Başkanlık makamını öğrencilere devreden Çetinkaya, hediyeler takdim ederek çocukların bayramlarını kutladı.

Kreşten gelen çocuklar da Başkan Çetinkaya'ya kendi çizdikleri resimleri hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, Karabük'ün güzel çocuklarını belediyede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Bu koltuklar, yarın ülkesine hizmet edecek evlatlarımızın emanetidir." ifadesini kullandı.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Şehit Metin Arslan İlkokulu Müdürü Recep Türkoğlu, sınıf öğretmeni Ayşe Ünal ve Atatürk KAMER Kreşi öğretmeni Perihan Özbek katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya inecek
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı