Karabük-Bartın Kara Yolunda Yoğun Sis
Karabük-Bartın kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü ve sürücülerin dikkatli ilerlemesine neden oldu.
Karabük- Bartın kara yolu sisle kaplandı
KARABÜK - Karabük-Bartın kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Hava sıcaklıklarının düştüğü Karabük'te sis etkisini gösteriyor. Karabük - Bartın kara yolunda sis nedeniyle sürücüler yolculuk yapmakta zorlanıyor. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli ilerliyor.