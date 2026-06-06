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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir Karabağlar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda 129,6 gram metamfetamin, 25,5 gram esrar ve 889 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır 129,6 gram metamfetamin, 25,5 gram esrar, 889 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda, E.Ş. (23), Y.B. (20) ve F.Y. (54) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
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