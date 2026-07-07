İzmir'de boş araziye uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda motosikletli şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin poşetinde 1 kilo 200 gram esrar bulunurken, adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli Ö.A'yı (34) takibe aldı.
Motosikletiyle boş araziye giden Ö.A'nın alana gizlediği bir poşeti aldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.
Poşette 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir