Karabağlar Belediyesi Yaz Sezonunda Asfalt Serim Çalışmalarını Sürdürüyor

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için ilçenin farklı noktalarındaki asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, General Kazım Özalp ve Muammer Akar mahallelerindeki asfalt serim çalışmalarını yerinde denetledi.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek için ilçenin farklı noktalarındaki asfalt serim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, General Kazım Özalp ve Muammer Akar mahallelerindeki asfalt serim çalışmalarını yerinde denetledi.

Karabağlar'da asfalt serim çalışmaları aralıksız sürüyor. General Kazım Özalp Mahalle Muhtarı Niyazi Akgün ile birlikte çalışmaları denetleyen Başkan Selvitopu, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak havaya rağmen asfalt serimlerinin programa göre devam edeceğini söyledi.

Görevlerini en iyi şekilde yapmak için canla başla çalışan ekiplere teşekkür eden Selvitopu, "Muhtarlarımızın da önerilerini alarak, acil ihtiyaç duyulan sokaklara girmeye devam ediyoruz. Hedefimiz bu yaz sezonunda olabildiğince çok noktada serim gerçekleştirmek. Bunu da tekniğine uygun şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Serim öncesi freze makinamızla eski asfaltı kazıyarak, yollarımızda kot farklı oluşmasını engelliyoruz" dedi.

Muammer Akar Mahallesi'ndeki çalışmaları da denetledikten sonra Esentepe Mahalle Muhtarı Şenay Cengiz'i General Kazım Özalp Mahalle Muhtarı Sıtkı Kuzu ile birlikte ziyaret eden Başkan Selvitopu'na, mahalle muhtarları yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.