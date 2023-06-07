Karabağlar Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri düzenledi

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi, Çevre Haftası kapsamında "Çevreni Koru Dünyanı Koru" başlıklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Karabağlar Belediyesi, Ege Orman Vakfı, İZSU ve İzdoğa iş birliğiyle, geleceğimiz olan çocuklar "sıfır atık", oyun ve bilgi yarışması, origami, geri dönüşüm atölyeleri, sanat atölyeleri ve çeşitli deneyleri, konunun uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirdi. Çocuklar ayrıca merkezde yer alan Uzay ve Havacılık Sergisi'ni eğitmenler eşliğinde gezdi.

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Merkezi, Çevre Haftası kapsamında "Çevreni Koru Dünyanı Koru" başlıklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Karabağlar Belediyesi, Ege Orman Vakfı, İZSU ve İzdoğa iş birliğiyle, geleceğimiz olan çocuklar "sıfır atık", oyun ve bilgi yarışması, origami, geri dönüşüm atölyeleri, sanat atölyeleri ve çeşitli deneyleri, konunun uzmanlarıyla birlikte gerçekleştirdi. Çocuklar ayrıca merkezde yer alan Uzay ve Havacılık Sergisi'ni eğitmenler eşliğinde gezdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, merkez bahçesinde kurulan stantları ziyaret ederek, çocuklarla bir araya geldi. Atölye çalışmalarını ve deneyleri izleyen Başkan Selvitopu, çocukların keyifli anlarına eşlik etti. Başkan Selvitopu, sanatçı Fırat Karapınar'ın atık malzemelerle yaptığı eserleri de yakından inceledi.

Dünyanın kar ve hırs uğruna her geçen gün daha fazla kirletildiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Çevre konusunda hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü yaşam ortamlarımız hızla daralıyor. Sularımız, denizlerimiz kirleniyor. Bunun önüne geçmek için çaba harcamalıyız. Var olan değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarabilirsek, ne mutlu bize" dedi.