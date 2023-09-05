Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki Asfalt Çalışmalarını Denetledi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını denetleyerek, vatandaşlarla sohbet etti ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar diledi. Başkan Selvitopu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm yaz sezonunda olduğu gibi Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını da yerinde denetleyerek, bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar diledi. Fahrettin Altay Mahalle Muhtarı İkbal Kaytancılar'ın da yer aldığı incelemede Başkan Selvitopu, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Asfaltlama ekiplerinin mayıs ayından bu yana sahada yoğun şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Selvitopu, "Asfaltlama sezonunun başladığı günden bu yana tüm gücümüzle sahadayız. Muhtarlarımızın taleplerini dikkate alarak acil ihtiyaç duyulan sokaklara girmeye devam ediyoruz. Hedefimiz sezon sonuna kadar mümkün olduğunca fazla serim gerçekleştirmek" dedi.

Vatandaşlar da çalışmalar nedeniyle Başkan Selvitopu ve ekiplere teşekkür etti.