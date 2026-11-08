Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı

Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü nedeniyle Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule kentin farklı noktalarından görülürken ışıklandırma havadan görüntülendi.
GALATA Kulesi'ne, Karabağ Zaferi'nin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule havadan görüntülendi.
Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının 6'ncı yılında, zafer kutlamaları çeşitli etkinliklerle sürerken, Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Aydınlatılan kule kentin farklı noktalarından görüldü. Işıklandırma, havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı