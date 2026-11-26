Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü, başkent Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Karabağ Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Şahin Bayramov, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar ile birçok davetli katıldı.

Etkinlik öncesi, katılımcılar Karabağ resim sergisini gezdi.

Etkinlikte konuşan Aslanov, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin sadece Azerbaycan'da değil, tüm Türk dünyasında hep gururla hatırlanacağını söyledi.

Aslanov, 2. Karabağ Savaşı'nda Türk devleti ve halkının Azerbaycan'a gösterdiği dayanışmadan, Kahramanmaraş depremlerinde Azerbaycan devleti ve halkının Türkiye'ye yardımlarından bahsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iki ülke ilişkilerine yönelik mesajlarının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ne kadar derin, sarsılmaz ve güçlü olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Aslanov, "Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliği ebedidir. Bu kardeşliği korumak, geliştirmek ve bu kardeşlik etrafında güçlenmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bayramov, konuşmasında Karabağ Zaferi'nin ardından bölgede kurulan ilk üniversitenin Karabağ Üniversitesi olduğunu belirtti.

Üniversitede 3 bin 300'den fazla öğrencinin eğitim gördüğünü, çalışan sayısının ise 500'ü aştığını aktaran Bayramov, Karabağ Üniversitesinin Azerbaycan'ı, Karabağ'ı ve Türk dünyasını uluslararası yükseköğretim alanında başarıyla temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bayramov, bu hedef doğrultusunda başta Türkiye olmak üzere, Türk dünyasının önde gelen üniversiteleriyle işbirliğine başladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından zafer konseri verildi.

Etkinlikte, katılımcılara Azerbaycan mutfağından ikramlar yapıldı.

Kaynak: AA