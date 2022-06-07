Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sürücüler Abant Kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyola tekrar giriş yapabiliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerindeki muhtelif kavşaklarda sinyalizasyon çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Artvin-Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünel ve güzergahlarında elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım 10 Haziran'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tek şeritten, kontrollü sağlanacak. Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. AA / Zeynep Çetinkaya - Güncel TEM Otoyolu Güzelbahçe İzmir Çeşme Güncel Haberler

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