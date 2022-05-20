Kara yollarında durum - Haberler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

Burdur-Antalya yolunun Antalya istikameti 15-16. kilometrelerinde bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 8. kilometresindeki Çiftlikköy Tüneli'nde yapılan bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerinde Sivas Çimento Fabrikası önü demir yolu hemzemin geçit deplase işi dolayısıyla Sivas-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.